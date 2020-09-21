Появились подробности землетрясения на Байкале

Интенсивность в эпицентре землетрясения на Байкале достигала 8 баллов. Об этом говорится в сводке Единой геофизической службы Российской академии наук, которая оказалась в распоряжении Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти».

Так, в рабочем поселке Култук в Слюдянском районе Иркутской области было зафиксировано 7-8 баллов. На станциях Слюдянка и Адриановская интенсивность составляла 7 баллов, в Иркутске — 5.

По данным МЧС, магнитуда землетрясения в Иркутской области — 5,9 балла, ему присвоен класс 14,7. По предварительной информации, жертв и разрушений нет, сказано в Instagram-аккаунте службы по региону. Землетрясение ощущалось в 12 районах. В настоящее время проводится обследование.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 5,3 рядом с Байкалом. Подземные толчки были зафиксированы в 02:04 22 сентября по местному времени (21:04 21 сентября по мск).