Раскрыты заработки самых богатых стримеров мира

Американская финансовая компания SavingSpot опубликовала результаты исследования на тему заработка популярных стримеров с платформы Twitch. Об этом сообщает Dexerto.

Аналитики раскрыли, что одним из самых богатых стримеров в мире является канадец Феликс Ленгьел (Felix Lengyel), известный в интернете под ником xQc. За 2020 год он заработал почти два миллиона долларов (около 155 миллионов рублей). Основную часть прибыли мужчина получает за счет огромного количества платных подписчиков: за его творчеством следят более 55 тысяч человек.

Вторую строчку рейтинга занял американец Ник Колчефф (Nick Kolcheff) под ником NICKMERCS. По подсчетам аналитиков, ему удалось заработать примерно 1,7 миллиона долларов (131 миллион рублей) за последний год.

На третьем месте оказался испанец Ибай Льянос (Ibai Llanos), который ведет эфиры под ником Ibai. Его годовой заработок составил 1,3 миллиона долларов (85 миллионов рублей).

В конце октября 2020 года журналисты Forbes составили рейтинг самых богатых блогеров России. На первое место попали участники шоу «Что было дальше?» из объединения LABELCOM. По подсчетам издания, они заработали на рекламе более 3,5 миллиона долларов (270 миллионов рублей) с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года.