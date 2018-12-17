Известного блогера задержали из-за окровавленной девушки в багажнике

В Москве задержан известный видеоблогер Михаил Литвин. Как сообщает информагентство «Москва», 16 декабря молодой человек пытался заехать на парковку центра на Кутузовском проспекте с окровавленной девушкой в багажнике автомобиля.

О произошедшем заявил очевидец, заметивший Литвина в салоне автомобиля BMW, находящегося у парковки. По его словам, на одежде девушки в багажнике иномарки были видны красные пятна. Когда свидетель попытался вызвать правоохранителей, водитель спешно уехал.

В тот же день сотрудники полиции задержали машину BMW и сопровождавший ее автомобиль Ford Focus. В них находились видеоблогер Литвин, обнаруженная ранее в багажнике девушка, а также еще двое молодых людей. Они были доставлены в местное отделение полиции.

В ходе опроса Литвин заявил, что снимал пранк. В качестве доказательства он предъявил несколько роликов собственного производства. На одном из них он пытается заехать на подземную парковку со связанным человеком в багажнике.

Источник в правоохранительных органах заметил, что во время съемок Литвин грубо нарушает общепринятые нормы, — нецензурно выражается и сеет панику среди окружающих. Полиция проводит проверку его действий, решается вопрос о возбуждении административного дела.

Литвин ведет одноименный канал на YouTube, число его подписчиков достигает 790 тысяч человек.

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