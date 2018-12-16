Блогеры пофантазировали о тюрьме для интернет-преступников и сняли об этом клип

Режиссер и блогер Егор Лоскутов опубликовал трейлер к несуществующему фильму «Зона комфорта». Видео он разместил на своем YouTube-канале.

В ролике снялись комики Данила Поперечный и Илья Шабельников (Satyr). По сюжету, главный герой попадает в специальную тюрьму для интернет-преступников за призыв в сети к осуществлению экстремистской деятельности. Вместе с ним за решеткой оказываются его бывший подписчик Дэн, который «троллил РПЦ в комментариях», автор «фанфиков про президента» и музыкант, в чьих песнях нашли призывы к суициду. Также в кадре появляются Instagram-модели, которые снимаются «за подгоны с воли», на что главный герой отвечает, что «в принципе, ничего не изменилось».

В конце выясняется, что данная тюрьма является площадкой реалити-шоу.

В начале октября президент Владимир Путин инициировал частичную декриминализацию статьи 282 УК РФ. Его законопроект отменяет уголовное преследование за разовые нарушения, которые не представляют серьезной угрозы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что это поможет в борьбе с проявлениями маразма в этой сфере.

12 декабря члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин внесли законопроект, по которому оскорбление власти в интернете может быть приравнено к мелкому хулиганству.

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