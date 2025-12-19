Реклама

Экономика
14:12, 19 декабря 2025Экономика

В бабушкиной московской квартире хлам вырос до потолка и попал на видео

Соседи пожаловались на тараканов из квартиры пенсионерки в московском ЖК
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «Москва главное»

В московском жилом комплексе (ЖК) «Леоновский Парк» соседи пожаловались на тараканов и других насекомых, расплодившихся из-за захламившей жилье пожилой женщины. Видео из квартиры с мусором до потолка опубликовал Telegram-канал «Изнанка Москвы».

Соседи долгое время пытались выяснить, почему их дом наводняют тараканы, мухи и иные насекомые. Оказалось, что соседка-пенсионерка полностью захламила свое жилье. Жители дома рассказали, что женщина приносила в свою квартиру «все, что только можно». На опубликованных кадрах видно, что в квартире нет ремонта и практически невозможно пройти из-за склада вещей.

В настоящее время женщина отказывается выкидывать хлам — не помогают даже личные беседы, жалобы в полицию и администрацию.

Ранее в индийском городе Мумбаи социальные работники спасли бывшего программиста, три года не выходившего из дома после потери близких. Мужчину нашли среди гор мусора и отходов.

