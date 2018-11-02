Москва попала в десятку городов мира с быстро дорожающим жильем

За год к октябрю 2018-го московская элитная недвижимость выросла в цене в среднем на семь процентов. Российская столица заняла восьмое место списка мегаполисов мира с динамично дорожающими квадратными метрами. Об этом свидетельствует исследование компании Knight Frank, имеющееся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По мнению аналитиков, рост стоимости столичной «элитки» связан с выходом на рынок новых проектов с высокой ценой квадратного метра, а также с окончанием строительства большого числа комплексов, где квартиры теперь продаются не по стартовым, а по максимальным ценам.

В Санкт-Петербурге высококлассная недвижимость за указанный период подорожала менее чем на полпроцента, подсчитали в Knight Frank. «Стабилизация цен на элитное жилье в Санкт-Петербурге — это хороший показатель на фоне отрицательной ценовой динамики, наблюдавшейся в предыдущие два квартала 2018 года», — подчеркивается в исследовании.

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В среднем в 43 крупнейших городах мира «элитка» за год к четвертому кварталу 2018-го стала дороже почти на три процента. Наиболее заметно прибавили в цене квадратные метры в Сингапуре — на 13 процентов. Заметный рост — на уровне примерно 10 процентов — также показали Эдинбург, Мадрид и Сан-Франциско. В Токио, Окленде и Торонто ценник увеличился на 8,5 процента. Кроме того, в топ-10 городов с существенно подорожавшей недвижимостью вошли Кейптаун и Гуанчжоу.

Ранее был обнародован список мегаполисов мира с самым дорогим съемным жильем. Его возглавил Сан-Франциско, где средняя стоимость найма обычной квартиры составляет 650 долларов в неделю. На втором месте рейтинга — Нью-Йорк (570 долларов в неделю), третью позицию занял Лос-Анджелес с 550 долларами в неделю. Четвертое и пятое места достались Лондону (500 долларов) и Дублину (480 долларов) соответственно.

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