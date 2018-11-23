Названы худшие районы Москвы

Москвичи считают самым неблагоприятным для жизни районом столицы Люблино, показал опрос, проведенный порталом Domofond. Материалы исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В ходе опроса респондентов — более четырех тысяч человек — попросили оценить по 10-балльной шкале утверждения, которые характеризуют безопасность, чистоту, экологию, общественный транспорт, тишину, дороги и парковки, инфраструктуру, соседей, работу коммунальных служб и другие параметры в разных районах столицы.

По результатам исследования, худшим в городе был признан район Люблино — он получил минимальную общую оценку: 5,2 балла из десяти возможных. Респонденты отметили, что в местных дворах грязно, районные службы ЖКХ работают плохо — как и общественный транспорт, а качество люблинского воздуха оставляет желать лучшего. В десятку худших также попали (в порядке возрастания рейтинга) районы Кузьминки, Дмитровский, Бирюлево Западное, Рязанский, Зябликово, Печатники, Западное Дегунино, Восточное Дегунино и Ярославский.

Лучшим для жизни москвичи сочли Строгино: район набрал 8,9 балла. На втором месте в списке лидеров Хорошевский район с 8,5 балла, а на третьем — Крылатское с 8,3 балла. От него незначительно отстают Раменки. Кроме перечисленных, в топ-10 вошли районы Головинский, Академический, Южное Бутово, Ломоносовский, Митино и Тропарево-Никулино.

В целом участники опроса оценили качество жизни в столице на 7,2 балла — на 0,6 балла выше, чем в среднем по стране. За год средняя оценка города жителями упала на 0,4 балла, отмечается в материалах Domofond.

Ранее в ноябре стало известно, что Москва вошла в топ-10 российских городов с самыми добрыми людьми. Первое место этого рейтинга занял Санкт-Петербург.

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