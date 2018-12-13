В трех регионах России выявили аномальный рост цен на жилье

В период с января по ноябрь 2018-го цены на вторичное жилье в России выросли, свидетельствуют материалы портала Domofond, предоставленные редакции «Ленты.ру».

Если в начале года средняя стоимость квадратного метра «вторички» составляла 59 тысяч рублей, то в конце осени — уже 62,6 тысячи. За 11 месяцев «квадрат» подорожал в 75 из 79 субъектов Федерации, где проводился ценовой мониторинг. Из них в 57 регионах темпы роста превзошли 1,5 процента, а в 37 — 3 процента. Незначительный рост (от 0,1 до 1,5 процента) зафиксирован в 18 регионах.

Сильнее всего поднялись цены предложения вторичного жилья в Амурской области — почти на 10 процентов, до 58 тысяч рублей за квадратный метр. Второе место у Санкт-Петербурга (9,3 процента, 124 тысячи рублей/метр), а третье занял Хабаровский край, где стоимость «квадрата» выросла на 8,5 процента, до 62 тысяч рублей.

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В топ-10 регионов с максимальным ростом цен попала и столица. Москва заняла девятое место: квадратный метр здесь вырос в цене на 6,6 процента. Кроме того, в десятке оказались: Тюменская область, Севастополь, Татарстан, Иркутская область, Новосибирская область, Краснодарский край.

Снижение цен зафиксировано в четырех регионах: Ивановской, Челябинской и Калужской областях, в Мордовии. Везде вторичное жилье подешевело в среднем менее чем на процент.

В конце ноября стало известно, что россияне за 10 месяцев текущего года оформили ипотечных кредитов на сумму порядка 2,37 триллиона рублей. Только за октябрь было выдано ипотеки на 300 миллиардов рублей, что на 40 процентов превышает показатель за аналогичный период 2017-го.

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