Ипотека в России снова подорожала

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России в ноябре выросла до 9,52 процента годовых, свидетельствуют данные Центробанка. Это первое повышение за три месяца.

В сентябре и октябре средневзвешенная ипотечная ставка находилась на рекордно низком уровне в новейшей истории России — 9,41 процента.

Также в ноябре на 2,5 процента выросла задолженность россиян — до 6,32 триллиона рублей. Просроченная задолженность увеличилась на 1,1 процента — до 60,9 миллиарда рублей.

Всего в ноябре банками было выдано ипотечных кредитов на 301 миллиард рублей, что на 29 процентов выше аналогичного показателя 2017 года.

Ранее стало известно, что наибольший размер среднего ипотечного кредита в России зафиксирован в Москве, он составляет 4,48 миллиона рублей. Самый быстрый рост этого показателя отмечен в Хабаровском крае — 37,6 процента за год.

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