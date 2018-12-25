Ипотечные долги россиян достигли максимума

С января по ноябрь 2018 года в России было выдано ипотечных кредитов на сумму около 2,7 триллиона рублей. Такие данные содержатся в материалах ипотечного регулятора «Дом.рф» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

За первые десять месяцев 2018-го объем выдачи составил 2,37 триллиона рублей, еще порядка 300 миллиардов пришлось на выдачу в ноябре, уточняется в материалах регулятора. Показатели ноября оказались выше результатов аналогичного месяца 2017-го на 29 процентов. В результате выдача достигла максимального за всю историю российского ипотечного рынка уровня.

Рост ипотеки обеспечили главным образом новые заемщики, подчеркивают в «Дом.рф»: доля рефинансирования по итогам десяти месяцев 2018-го не превышает 11 процентов.

Средняя ставка по ипотеке в России за десять месяцев 2018 года составила 9,55 процента, что на 1,39 процентного пункта ниже аналогичного прошлогоднего показателя.

«После повышения ключевой ставки Банком России в декабре до 7,75 процента каждый банк будет сам определяться относительно возможного повышения ставок в зависимости от стоимости фондирования, маржинальности продуктов и своей бизнес-стратегии», — прогнозируют в «Дом,рф».

По статистике регулятора, в 2018 году с ипотекой заключалось 56 процентов всех сделок с новостройками, и 47 процентов — на вторичном рынке. По итогам года выдача ипотеки в денежном выражении достигнет трех триллионов рублей, прогнозируют в компании.

Ранее эксперты компании «Метриум» сообщили о том, что в ноябре 2018-го число сделок с привлечением ипотеки в московских новостройках сократилось, по их статистике, на 15 процентов. Основной причиной такой динамики в компании называют эффект высокой базы предыдущего месяца, когда было зафиксирован пик спроса на ипотеку. «[Потенциальные покупатели жилья] поспешили оформить кредиты, которые отразились в аномально высокой статистике сделок в октябре. По-видимому, в ноябре ажиотажные настроения пошли на убыль», — отметили в компании.

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