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В России подешевеет ипотека

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Ипотечные ставки в России пойдут вниз во второй половине 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление главы Сбербанка Германа Грефа на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Я думаю, что инфляция еще какое-то время будет разгоняться, но к середине [2019] года она должна очень сильно снизиться, — сказал Греф. — И во втором полугодии она будет снижаться (...). Во втором полугодии, ближе к концу года, ставки пойдут вниз, в том числе и по ипотеке».

Глава Сбербанка отметил, что за январь 2019 года банком было выдано ипотечных кредитов на 81 миллиард рублей, это на один процентный пункт ниже результатов января 2018-го. «Это не очень хороший фактор, но надеюсь, что в дальнейшем рост ипотеки будет», — добавил Греф, уточнив, что объемы выдачи жилищных кредитов в стране по итогам 2019 года будут ниже показателей 2018-го.

Ранее, в январе, о невозможности скорого снижения ставок по ипотеке заявлял глава Минстроя России Владимир Якушев. «Снижение ставок за два года с 12 до 9,5 процента стало самым масштабным за всю историю. С учетом ситуации на финансовых рынках, потенциал для дальнейшего снижения ставок в краткосрочной перспективе исчерпан», — сказал министр.

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