Рассерженная черепаха подожгла дом

Домашняя черепаха подожгла дом в окрестностях британского города Атлсфорд, графство Эссекс. Об этом сообщает Sky News.

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Вечером 25 декабря, когда в Великобритании праздновали Рождество, 45-летняя рептилия опрокинула свою обогревательную лампу. В результате ее подстилка загорелась.

Дом быстро заполнился дымом, и сработала сигнализация. Ее услышали соседи, которые вызвали экстренные службы. Прибывшие пожарные потушили пламя и успели спасти черепаху. В сообщении пожарно-спасательной службы Эссекса утверждается, что она казалась рассерженной.

В 2017 году сообщалось, что в американском городе Сан-Антонио, штат Техас, большая черепаха устроила пожар в доме соседа своего хозяина. Животное отделалось небольшим ожогом на лапе.

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