Большая черепаха повадилась ползать в пивную

Житель британского города Тьюксбери, графство Глостершир, приучил свою черепаху ползать в паб. Об этом пишет издание Daily Star.

Каждый вечер после работы 48-летний Джейсон Смит (Jason Smith) направляется в местное питейное заведение, которое называется Nottingham Arms. Он берет с собой семилетнюю шпороносную черепаху по кличке Нэнси Дрю (Nancy Drew).

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Несмотря на женское имя, Нэнси Дрю — это самец. Хозяин полагает, что походы в паб помогают его питомцу тратить лишнюю энергию, которую не получается расходовать на поиск самок.

«Сперва люди в пабе немного удивлялись, когда видели меня с Нэнси, — утверждает он. — А теперь даже внимания не обращают. Они относятся к ней, как к собаке». На одном из фото животное сидит на высоком табурете перед барной стойкой.

Шпороносные черепахи доживают до 70 лет и могут весить до 100 килограммов. Они достигают половой зрелости, когда их панцирь вырастает до 35-40 сантиметров в длину.

В 2017 году сообщалось, что в американском городе Сан-Антонио, штат Техас, большая черепаха устроила пожар в доме соседа своего хозяина. Животное отделалось небольшим ожогом на лапе.

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