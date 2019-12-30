Россиянин поссорился с женой и сжег дом

В ночь на 30 декабря в жилом доме поселка Хрустальный Иркутской области случился крупный пожар. Инцидент произошел в час ночи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Проверка управления Следственного комитета (СК) установила, что причиной пожара стал поджог. Гражданин, проживающий в этом доме, намеренно поджег его после конфликта с женой. Приехавшим на место происшествия пожарным удалось потушить пламя лишь к четырем часам утра. На месте происшествия работали 15 человек личного состава и три единицы техники. Спасти дом от значительных повреждений не удалось. Пострадавших и погибших нет.

Ранее стало известно о жителе села Новотроицкое в Сахалинской области, который поджег дачный дом бывшей жены, отказавшейся общаться с экс-супругом, и сделал селфи на фоне пожара.

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