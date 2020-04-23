Украинские пожарные спасли двух котов и попали на видео

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В Киеве пожарные спасли двух котов из горящей квартиры. Реанимация животных попала на видео, пишет Bykvu.com.

Пожар вспыхнул в среду, 22 апреля, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Пламя быстро охватило комнату, дым заволок квартиру. Шансы спастись у человека были минимальными, а у животных — мизерными, поскольку в страхе и панике они прячутся «в глубокие уголки помещений», отметили в ведомстве.

Пожарным удалось спасти не только хозяина квартиры, но и двух котов, которые надышались дымом. Животных реанимировали с помощью аппаратов со сжатым воздухом.

Ранее сообщалось, что российские полицейские помогли спасти из пожара котенка и хорька. Инцидент произошел в городе Уссурийске Приморского края.

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