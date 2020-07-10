За критиковавшего Кадырова блогера извинился его брат

instagram.com/t

За блогера Минкаила Мализаева, критиковавшего власти Чечни и главу республики Рамзана Кадырова, публично извинился его брат. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает «Кавказ. Реалии».

По словам мужчины, имя которого не раскрывается, Мализаев в 2012-м выехал из Чечни вместе с семьей в Германию, объяснив это необходимостью лечения в Европе для сына. «Никто его не преследовал, никто ему ничего не говорил», — пояснил он и попросил прощения за своего брата и его «пустые действия и разговоры». «Его там используют враги нашего народа и веры, зная, что у него нет ума и им можно легко управлять», — рассказал мужчина.

Также он призвал своего брата-блогера вернуться в Чечню, чтобы снова вместе вести хозяйство, «присматривать за семьей, ухаживать за своей матерью».

В апреле 2018-го неизвестные избили Мализаева в Германии. Уточняется, что они представились сотрудниками чеченского телеканала «Грозный». Мализаев заявил, что власти Чечни якобы заставили его супругу отречься от него, а брата — оговорить и оклеветать его.

Минкаил Мализаев на протяжении нескольких лет публиковал ролики в YouTube с критикой чеченской власти.

9 июля сообщалось, что Рамзан Кадыров обвинил в убийстве чеченского блогера Мамихана (Анзора) Умарова в Австрии иностранные спецслужбы. «Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится. Терроризм не прошел. Россия не развалилась», — отметил глава региона.

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили в субботу, 4 июля. Он получил документы на имя Мартина Бека и был под защитой властей. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер. Представители чеченской диаспоры считают, что в преступлении мог быть замешан глава Чечни, так как Умаров часто выступал с критикой в его адрес.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!