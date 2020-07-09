Кремль оценил версию о связи убийства чеченского блогера в Австрии с Кадыровым

В Кремле считают нелогичной связь убийства чеченского блогера Мамихана (Анзора) Умарова в Австрии с его критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если он критиковал Рамазана Кадырова и если он чеченец, то значит нужно сразу говорить о Кадырове? Ну, согласитесь, нелогично», — сказал он.

Также Песков прокомментировал публикацию Кадырова в Telegram, в которой глава республики обвинил в убийстве блогера иностранные спецслужбы. «Ну, его, наверное, так же спросили, и он так же отрицает и наверняка не может понять, в чем дело», — отметил представитель Кремля.

Умарова, просившего убежище в Австрии, застрелили в субботу, 4 июля. Он получил документы на имя Мартина Бека и был под защитой властей. По мнению силовиков, убийство носит заказной характер. Представители чеченской диаспоры считают, что в преступлении мог быть замешан глава Чечни, поскольку Умаров часто выступал с критикой в его адрес.

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