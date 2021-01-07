Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал об «ужасных условиях» работы

Бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Сергей Сафронов, отстраненный от проекта после обвинений в получении взяток за подсказки, в интервью Алене Жигаловой рассказал об «ужасных условиях» работы в передаче. Их разговор опубликован на YouTube-канале Super.

По словам Сафронова, 14 лет работы ведущим «Битвы экстрасенсов» были тяжелым трудом. «Вы даже себе, наверное, не представляете, что такое провести 20 часов на улице в декабрьские морозы», — отметил ведущий и добавил, что во время съемок экономили на всем.

К примеру, когда передачу снимали на природе, на площадках не было туалетов, а сам Сафронов просто «находился в лесу и проводил испытание». Ведущий отметил, что на площадку привозили горячую еду, однако она становился ледяной к моменту, когда участники съемок могли поесть. «То есть реально пахали по полной программе», — заключил он.

Сафронов также рассказал, что за 14 лет получил более пяти тысяч писем с оскорблениями и угрозами, некоторые желали ему смерти. При этом некоторые авторы угроз укоряли ведущего в том, что он «мешает экстрасенсам проводить испытания», а другие утверждали, что он будет «гореть в аду» за то, что пиарит «Битву экстрасенсов». Сафронов боялся, что авторы угроз могли навредить его семье, однако, по словам ведущего, никто из представителей телеканала не предложил ему помочь разобраться с проблемой.

В конце ноября стало известно, что Сафронова отстранили от «Битвы экстрасенсов» после того, как участница проекта Алина Вердиш опубликовала видео, в котором обвинила ведущего в получении взяток. Представители ТНТ назвали причиной отстранения Сафронова попытку «обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях».

Позже друг Сафронова на условиях анонимности рассказал, что обвинения в получении взяток за подсказки были местью. По его словам, Вердиш преследовала ведущего «в весьма фанатичной форме», а также просила помочь победить в проекте мошенническими методами.