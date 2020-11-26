Башаров отреагировал на увольнение ведущего «Битвы экстрасенсов» за подсказки

Ведущий «Битвы экстрасенсов» на телеканале ТНТ Марат Башаров отреагировал на увольнение своего коллеги по шоу иллюзиониста Сергея Сафронова за подсказки и взятки. Башаров подчеркнул, что не верит в обвинения соведущего, его слова передает Telegram-канал Super.ru.

«Я первый раз слышу эту информацию, такого быть не может. (...) Я знаю Серегу, и он такого делать не будет. У него большая зарплата, и ему нет смысла что-то сливать», — сказал ведущий. Он добавил, что не знает «ведьму», обвинившую Сафронова в нарушении правил, среди участниц шоу ее нет.

Ранее одна из конкурсанток «Битвы экстрасенсов» Алина Вердиш опубликовала видео, в котором обвинила Сафронова в получении взяток. По ее словам, ведущий за деньги подсказывал ответы на испытания и делился личной информацией о других людях, которая помогала «экстрасенсам» производить впечатление на людей с паранормальными способностями.

Как отметили на самом канале, комментируя отстранение иллюзиониста, тот обманул коллектив шоу, дав подсказку одному из участников отборочного испытания. Однако в итоге «экстрасенс» так и не вошел в основной состав сезона.