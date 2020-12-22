Участница «Битвы экстрасенсов» объяснила насилие над ребенком изгнанием демонов

Участница телешоу «Битва экстрасенсов» Ирина Игнатенко прокомментировала видео, на котором она совершает насильственные действия над ребенком. В комментарии изданию «Подъем» она объяснила, что таким образом изгоняла из него демонов.

«Посредством импульсов, воздействия на определенные нервные окончания, голосовые связки возможно излечить человека. В оккультизме это называется бесогонством», — пояснила участница. По ее словам, хотя это и звучит страшно, но она в своих действиях использовала обыкновенные травы и заговоры, чтобы ввести ребенка в особый вид сознания.

Игнатенко выразила сожаление о том, что многие люди, которые страдают от подобного недуга, пытаются от него излечиться в психиатрических клиниках. «Мы забыли основы, мы забыли корни», — подчеркнула она.

Экстрасенс добавила, что перед тем, как начать изгнание демона, она проводит анализ и знакомится с историей болезни пациента. «Бывают случаи, когда я не берусь за виды изгнания, а отправляю на лечение в определенные медицинские учреждения», — заключила она.

В ролике, опубликованном в сети, Игнатенко придерживает лоб ребенка, который лежит на полу жилого дома. Рядом с ней стоят мужчина и женщина, вероятно, отец и мать, которые держат ребенка за руки и ноги, пока тот вырывается и кричит. На видео экстрасенс водит руками, рядом с ней горит свеча.