Победитель «Битвы экстрасенсов» вложил 2,5 миллиона рублей в кино и прогорел

Победитель третьего сезона «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа инвестировал 2,5 миллиона рублей в съемки фильма «Хроники пропавшей экспедиции» и прогорел. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Картина, в которую Вафа вложил деньги, создавалась компанией «Маг фильм» и должна была выйти в прокат до января 2015 года. Однако к концу 2020 года релиз кино так и не состоялся.

Экстрасенс пожалел о своих вложениях и обратился в суд, потребовав расторгнуть договор с создателями фильма. Кроме того, победитель телепроекта запросил миллион рублей в качестве компенсации. Иск рассмотрят в декабре 2020 года.

Представители «Маг фильм» утверждают, что картина уже отснята, однако ее создатели не говорят, почему она так и не попала в прокат. Компания также настаивает на том, что не заключала договор с Мехди.

В июле 2020 года звезда шоу «Битва экстрасенсов» и «Дом-2» Никита Турчин сообщил, что был жестоко избит в Москве. После инцидента ему удалось дозвониться до службы 112 и отправить свою геолокацию близким.