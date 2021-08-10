Больной раком экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» раскрыл подробности лечения

Бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов раскрыл подробности лечения рака. Видео, в котором он рассказал, как выбирал врача и как чувствовал себя после химиотерапии, опубликовано на YouTube-канале «Между нами».

Сафронов заявил, что обошел нескольких врачей и остановил свой выбор на докторе, который сказал, что ему не нужна госпитализация. «Пришел, прокапался, если хорошо себя чувствуешь, то идешь и ведешь свой нормальный образ жизни», — процитировал телеведущий специалиста.

Доктор, у которого телеведущий проходит лечение, порекомендовал ему быть как можно более активным, чтобы помогать организму бороться. При этом некоторые медики, по словам Сафронова, «практически не глядя» советовали госпитализацию или отправиться на лечение за границу.

По словам телеведущего, первая неделя после химиотерапии была крайне тяжелой, он принимал после процедуры специальное лекарство от тошноты. Однажды Сафронов забыл выпить таблетки и столкнулся с неприятными последствиями. «Я еле доехал! Хорошо, в машине пакетики были. В общем, неприятное зрелище», — поделился он воспоминаниями.

Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» добавил, что старается не опускать руки. По его словам, во время лечения важно продолжать ездить в гости или на дачу, ходить в кино и работать.

О заболевании Сафронова стало известно в марте 2021 года. Во время диспансеризации врачи обнаружили в грудной клетке телеведущего образование и диагностировали 12-сантиметровую лимфому Ходжкина (злокачественное заболевание лимфоидной ткани).