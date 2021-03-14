Больной раком бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» составил завещание

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Сергей Сафронов, который заболел раком и проходит лечение, составил завещание. Об этом сообщает StarHit.

По словам иллюзиониста, заранее распорядиться своим имуществом он решил задолго до заболевания. «Составил завещание, но задолго до этой ситуации. Когда начал много гастролировать», — пояснил он. По его словам, сделать это ему посоветовали родители жены.

Сафронов добавил, что чувствует себя «нормально» и старается радовать людей и «не ходить убитый горем», его поддерживают братья и друзья.

О поставленном врачами диагнозе Сафронов сообщил в программе «Секрет на миллион» на НТВ. По его словам, речь идет о раке лимфатической системы. Иллюзионист узнал о болезни во время прохождения планового медицинского осмотра. Он заметил, что проходит бесплатное лечение в государственной клинике, а химиотерапию — в больнице имени Боткина.