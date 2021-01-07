Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» пожаловался на «доящих людей» шарлатанов

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Сергей Сафронов назвал шарлатанов, которые пытаются «доить людей», главной проблемой телепроекта. В интервью Алене Жигаловой для YouTube-канала Super он также пожаловался на то, что из-за их деятельности страдают люди.

Сафронов рассказал о том, как его отстранили от работы в проекте после того, как одна из участниц Алина Вердиш обвинила его в получении взяток. Ведущий отметил, что проблема телепроекта заключается «как раз таки в таких, как она, которые, как пиявки, присасываются, которые из себя ничего не представляют». Сафронов добавил, что Вердиш «держит всех за дураков», и вспомнил, как ее прием попытались снять скрытой камерой: женщина тогда заявила, что ее «дар при включенных камерах не работает». «Но ведь это же полный идиотизм!» — оценил ситуацию ведущий.

По словам Сафронова, проблема «Битвы экстрасенсов» заключается не только в том, что в нее пытаются попасть шарлатаны, но и в том, что после проекта они начинают «доить людей». Ведущий рассказал, что в первые пять-семь лет его работы на проекте после концертов в зале его всегда ждали люди, которые просили помочь связать с редакцией программы или с кем-то из экстрасенсов. Теперь же в зале его ждут люди,которые просят помочь вернуть деньги.

«Вот эти обманщики, жулики, они отговаривают людей идти к врачам, идти в полицию, делать сложнейшую операцию, чтобы продлить себе жизнь, и уговаривают их купить сувенирную продукцию, которая якобы защитит их», — раскритиковал шарлатанов Сафронов. Он добавил, что из-за их деятельности люди умирают в одиночестве, в нищете и в ужасных мучениях.

В интервью Жигаловой Сафронов также рассказал об «ужасных условиях» работы в передаче и посетовал на то, что за 14 лет получил более пяти тысяч писем с оскорблениями и угрозами, некоторые желали ему смерти.

Сафронова отстранили от «Битвы экстрасенсов» после того, как участница проекта Алина Вердиш обвинила его в получении взяток. Представители ТНТ назвали причиной отстранения ведущего попытку «обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях». Позже друг ведущего на условиях анонимности рассказал, что обвинения в получении взяток за подсказки были местью.