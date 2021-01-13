Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» оправдался за оскорбления знаменитостей

Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Сергей Сафронов, отстраненный от шоу после обвинений в получении взяток за подсказки, оправдался за оскорбления знаменитостей. В Instagram он написал, что в последнее время переосмыслил отношение к коллегам.

Сафронов признался, что до недавнего времени думал о представителях шоу-бизнеса как о «клубке целующихся змей». «Но реакция коллег, которые, несмотря на случившееся, меня простили и сейчас поддерживают звонками, мудрыми советами, помогают в поиске врачей, изменила мою точку зрения», — признался иллюзионист.

Он добавил, что ему стыдно из-за негатива, который он допускал в сторону коллег. По словам Сафронова, последние события в его жизни показали настоящее обличье людей, которые его окружают, а многие из них стали для иллюзиониста «близкими и очень ценными». Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» также подчеркнул, что в течение 20 лет никого не оскорблял и всегда старался тушить конфликты в компаниях.

«Что же касается справедливости, здесь я тоже намерен идти до конца: обязательно буду отстаивать в суде свою деловую репутацию, право на частную жизнь и мнение», — заключил Сафронов.

Ранее Сафронов рассказал об «ужасных условиях» работы в передаче. По его словам, 14 лет в «Битве экстрасенсов» были тяжелым трудом. К примеру, когда передачу снимали на природе, на площадках не было туалетов, а сам Сафронов просто «находился в лесу и проводил испытание».

В конце ноября 2020-го Сафронова отстранили от участия в «Битве экстрасенсов» и обвинили в попытке обмануть коллектив проекта. Решение было принято после того, как участница шоу Алина Вердиш опубликовала видео, в котором обвинила Сафронова в получении взяток. Она утверждает, что за деньги ведущий в том числе сообщал правильные ответы на испытания. Вердиш также заявила, что ведущий допускал негативные высказывания в адрес представителей шоу-бизнеса. Сафронов отреагировал на решение телеканала, сообщив, что намерен обратиться в суд с целью оспорить ложную информацию.