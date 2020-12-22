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На финалистку «Битвы экстрасенсов» заявили в полицию за «изгнание бесов» из ребенка

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Ирина Игнатенко
Ирина Игнатенко
Фото: @irenablack_

Видео с «изгнанием бесов» из ребенка, которое проводила финалистка «Битвы экстрасенсов» Ирина Игнатенко, направили в полицию. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, передает радиостанция «Говорит Москва».

Игнатенко в свою очередь заявила, что в оккультизме манипуляции, которые она производила, называются бесогонством. «Бывают случаи, когда я не берусь за виды изгнания, а отправляю на лечение в определенные медицинские учреждения», — сказала участница проекта.

Ранее в сети появился ролик, где Игнатенко придерживает лоб ребенка, который лежит на полу жилого дома. Рядом стоят отец и мать, которые держат ребенка за руки и ноги, пока тот вырывается и кричит. На видео экстрасенс водит руками, рядом с ней горит свеча.

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