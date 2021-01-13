Участник «Битвы экстрасенсов» разоткровенничался об обратной стороне шоу

Участник «Битвы экстрасенсов» Георгий Малиновский прокомментировал скандал вокруг шоу и одного из организаторов проекта Сергея Сафронова, которого обвинили в обмане коллектива. Об обратной стороне проекта Малиновский разоткровенничался в разговоре с изданием «Собеседник».

По словам участника 14-го, 16-го и 19-го сезонов «Битвы», сливы правильных ответов действительно случались, но только в прошлом. «До 13-го сезона такие прецеденты точно бывали. Как только вскрывался человек, его тут же увольняли. Но это не мешало другому думать, что он умнее и хитрее, и делать то же самое», — заявил Малиновский.

Герой интервью объяснил происходившие сливы низкими зарплатами администраторов проекта, которые «появляются на площадке раньше других» и знают все ответы, но получают 30 тысяч рублей в месяц, в то время как успешные экстрасенсы в одночасье становятся миллионерами.

«Тут срабатывает частный фактор, слабость конкретного человека», — добавил Малиновский, уточнив, что говорит не конкретно о Сергее Сафронове. По его словам, Сафронов «делал все официально»: он заключил договор с Альбиной Вердиш об оказании услуг по актерскому мастерству, а не по ее продвижению в шоу.

В конце 2020 года муж бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» Альбины Вердиш обвинил организаторов шоу в афере. Он рассказал, что заплатил 1,5 миллиона рублей за участие супруги в проекте. Вскоре представители телеканала ТНТ отстранили Сафронова от участия в передаче, так как уличили его в попытке обмануть коллектив проекта.