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12:19, 29 июля 2026 (обновлено: 12:44, 29 июля 2026)Россия

Еще один российский регион возглавила женщина

Президент России Путин назначил Абрамову врио главы Удмуртии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии после отставки Александра Бречалова. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Удмуртской Республики», — говорится в документе.

Путин провел встречу с Абрамовой, во время которой они обсудили ситуацию в регионе, экономику, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса. В конце встречи глава государства пожелал ей успехов на новом посту.

29 июля стало известно об увольнении Александра Бречалова, бывшего главы Удмуртии. По данным пресс-службы Кремля, Бречалов ушел в отставку по собственному желанию.

Абрамова стала одной из трех женщин, возглавляющих субъекты России. С 23 сентября 2025 года Мария Костюк вступила в должность губернатора Еврейской автономной области (ЕАО), а с 25 сентября 2025 года губернатором Ненецкого автономного округа стала Ирина Гехт.

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