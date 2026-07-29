Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии после отставки Александра Бречалова. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
«Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Удмуртской Республики», — говорится в документе.
Путин провел встречу с Абрамовой, во время которой они обсудили ситуацию в регионе, экономику, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса. В конце встречи глава государства пожелал ей успехов на новом посту.
29 июля стало известно об увольнении Александра Бречалова, бывшего главы Удмуртии. По данным пресс-службы Кремля, Бречалов ушел в отставку по собственному желанию.
Абрамова стала одной из трех женщин, возглавляющих субъекты России. С 23 сентября 2025 года Мария Костюк вступила в должность губернатора Еврейской автономной области (ЕАО), а с 25 сентября 2025 года губернатором Ненецкого автономного округа стала Ирина Гехт.