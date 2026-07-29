Еще один российский регион возглавила женщина

Президент России Путин назначил Абрамову врио главы Удмуртии

Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Абрамову врио главы Удмуртии после отставки Александра Бречалова. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Назначить Абрамову Ольгу Викторовну временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики до вступления в должность лица, избранного главой Удмуртской Республики», — говорится в документе.

Путин провел встречу с Абрамовой, во время которой они обсудили ситуацию в регионе, экономику, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса. В конце встречи глава государства пожелал ей успехов на новом посту.

29 июля стало известно об увольнении Александра Бречалова, бывшего главы Удмуртии. По данным пресс-службы Кремля, Бречалов ушел в отставку по собственному желанию.

Абрамова стала одной из трех женщин, возглавляющих субъекты России. С 23 сентября 2025 года Мария Костюк вступила в должность губернатора Еврейской автономной области (ЕАО), а с 25 сентября 2025 года губернатором Ненецкого автономного округа стала Ирина Гехт.