45-летний мужчина три дня выживал на необитаемом острове без еды и воды

Мужчина специально выживал на острове в Тихом океане без еды и воды

Британец Пол Баунесс специально высадился на необитаемом острове в Тихом океане, чтобы проверить свои навыки выживания. Об этом пишет PA Media.

В феврале 2026 года 45-летний мужчина обратился в компанию Desert Island Survival, которая организует экстремальные туры. Сначала его пять дней обучали необходимым навыкам и рассказывали о ядовитых обитателях острова, а после отвезли его туда.

Баунесс рассказал, что взял с собой только нож, аптечку и самодельную удочку. Воду и еду все три дня он должен был добывать сам. В первый день мужчина построил себе укрытие, собрал кокосы, поймал одну рыбу и сварил несколько моллюсков. По его словам, они были ужасными на вкус.

На второй день укрытие британца смыло в воду. Он не смог ничего выловить и уснул голодным. Третий день оказался для Баунесса более удачным. Он смог поймать две рыбы, обжарил мякоть кокоса и восстановил убежище.

На четвертый день представители компании приехали за ним на лодке. «У них там был ящик со льдом, холодное пиво и все такое — лучшее, лучшее пиво, которое я когда-либо пробовал в своей жизни», — рассказал мужчина.

Баунесс признался, что пережитый опыт помог ему понять, что он не должен воспринимать свой базовый комфорт как должное.

Ранее сообщалось, что жителя Ливии Марвана Аль-Бахиджи спасли из пустыни. Ему пришлось выживать в условиях сильной жары без воды на протяжении пяти дней.

