16:38, 27 мая 2026

Политик с червем в мозге поймал двух змей голыми руками

Министр здравоохранения США Кеннеди поймал двух змей и позволил им укусить себя
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший поймал двух змей голыми руками в гостях у друга во Флориде. Он опубликовал видео в своем аккаунте на платформе X.

В ролике политик в рубашке с галстуком подходит к углу открытого патио, где сплелись два черных полоза. Он ловит их и затем берет обоих в правую руку. За кадром жена Кеннеди, актриса Шерил Хайнс, призывает его быть осторожнее. В какой-то момент одна из змей укусила политика за левую руку. Кто-то еще произносит: «Ты сумасшедший». В подписи к видео говорится: «Шерил приветствует выдворение пары черных полозов с патио доктора Оза». Южные черные полозы не ядовиты.

Ранее политик неоднократно попадал в скандалы, связанные с дикими животными. Он признавался, что подбросил тушу медвежонка в Центральный парк Нью-Йорка, отрезал пенис у мертвого енота и отпилил голову мертвому киту бензопилой. Также Кеннеди заявлял, что часть его мозга была съедена червем-паразитом.

Ранее министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил, что у современных подростков вдвое меньше спермы, чем было у мужчин в 1970 году. Выступая 11 мая на мероприятии в Белом доме, 72-летний политик назвал падение рождаемости в стране угрозой национальной безопасности.

