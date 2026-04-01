Политик с паразитом в мозге отрезал пенис еноту

Министр здравоохранения США Кеннеди-младший отрезал половой орган еноту

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, известный эксцентричными выходками, в 2001 году отрезал пенис у сбитого машиной енота. Об этом сообщает NJ.com со ссылкой на книгу журналистки Изабель Винсент, основанную на личных дневниках политика.

Политик, в мозге которого в 2012 году обнаружили паразита, подробно описал в дневнике, как отрезал половой орган еноту, которого нашел на обочине. Его дети в это время терпеливо ждали в машине. Согласно записям, он сделал это, чтобы позже изучить орган.

За свою жизнь Кеннеди-младший не раз попадал в скандалы. В 1994 году он на глазах у шестилетней дочери отрезал цепной пилой голову выбросившемуся на берег киту, после чего пять часов вез трофей на крыше машины. В 2014-м он подкинул тушу медвежонка в Центральный парк Нью-Йорка, чтобы инсценировать наезд велосипедиста. После того как в 2024 году эти истории получили огласку, Кеннеди подтвердил случай с медведем, назвав его «шуткой».

Ранее сообщалось, что у Роберта Кеннеди-младшего нашли опасного паразита. По утверждению политика, червь забрался ему в голову и съел часть мозга.