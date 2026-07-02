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16:22, 2 июля 2026Спорт

Стали известны финансовые требования Дзюбы по контракту с новым клубом

Metaratings: Дзюба хочет зарабатывать 800-900 тысяч евро в год в новом клубе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Подгорчук / РИА Новости

Стали известны финансовые требования нападающего Артема Дзюбы, который ищет новый клуб. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, футболист хочет зарабатывать 800-900 тысяч евро в год. Минимальный срок контракта — один сезон.

Также уточняется, что нападающий готов мириться с ролью запасного и получать ограниченное игровое время, если речь идет о ведущем клубе Российской премьер-лиги (РПЛ). Приоритетным вариантом для себя Дзюба считает московский «Спартак», в котором он хотел бы завершить карьеру.

Ранее Леонид Гольдман, агент Дзюбы, рассказал о вариантах продолжения карьеры нападающего. По его словам, футболист рассматривает только клубы РПЛ.

Прошлый сезон Дзюба провел в составе «Акрона». Он сыграл 28 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

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