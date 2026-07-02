Раскрыта судьба участников бриллиантовой аферы на российской выставке

В Петербурге участники аферы по продаже 71 бриллианта получили приговоры

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговоры участникам бриллиантовой аферы в «Экспофоруме». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В деле три фигуранта — Ваграм Саиян, Тигран Барсегян и Арсен Авоян. Они признаны виновными в попытке продажи 71 природного бриллианта общей массой 37,18 карата за шесть миллионов рублей на территории конгрессно-выставочного центра.

Саиян получил 2,4 года лишения свободы, а Барсегян — два года. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Третий обвиняемый — Авоян — приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Кроме того, суд конфисковал в собственность государства драгоценные камни.

Ранее сообщалось, что незаконная сделка по продаже драгоценных камней была заключена в павильоне «Настоящие бриллианты». Злоумышленники были задержаны с поличным — ими оказались двое граждан Армении и их соотечественник, получивший гражданство России в 2018 году.

ФСБ задержала фигурантов в феврале 2025 года.