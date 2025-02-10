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10:25, 10 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ задержала незаконно продававших бриллианты на российской выставке иностранцев

В Петербурге ФСБ задержала иностранцев за незаконную продажу 456 бриллиантов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали трех человек, которые незаконно продавали бриллианты на ювелирной выставке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, незаконная сделка по продаже драгоценных камней была заключена в павильоне «Настоящие бриллианты». Там реализовали бриллианты, общей стоимостью не менее шести миллионов рублей, за 5,5 миллиона рублей. Злоумышленники были задержаны с поличным — ими оказались двое граждан Армении и их соотечественник, получивший гражданство России в 2018 году.

У них силовики изъяли 456 бриллиантов, технику, а также наличные — 741 тысячу рублей и почти 15,2 тысячи долларов. Возбуждено уголовное дело по статье 191 («Незаконный оборот драгоценных камней в крупном размере») УК РФ.

Ранее брянские таможенники пресекли контрабанду немецких наград времен Первой мировой войны.

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