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18:05, 16 декабря 2024Силовые структуры

Российские таможенники пресекли контрабанду немецких наград в посылке

В Брянске таможенники нашли посылку с контрабандными немецкими наградами
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Изображение: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Брянские таможенники пресекли контрабанду немецких наград времен Первой мировой войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ФТС России.

По данным ведомства, 32-летний мужчина из Пензенской области заказал пересылку 33 наград из Германии для продажи в РФ. В декларации он указал, что в посылке лежат значки на 200 евро. Однако эксперты проверили содержимое и установили, что реальная стоимость коллекционных предметов достигает 200 тысяч рублей.

Правоохранители изъяли браслеты с латунным покрытием и золочением с изображением ордена Железного креста, медали «За Ватерлоо», «Покровитель моряков», «В память о Первой мировой войне», «Ветеран Первой мировой войны», знаки отличия воинских товариществ и другие награды, значки и жетоны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда культурных ценностей в крупном размере») УК РФ. Расследование продолжается.

Ранее россиянка стала фигуранткой уголовного дела из-за сотен золотых украшений с бриллиантами, которые она привезла из Китая. 44-летнюю женщину остановили на зеленом коридоре в московском аэропорту Шереметьево.

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