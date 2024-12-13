Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:03, 13 декабря 2024Путешествия

Россиянка привезла из Китая золотые украшения и стала фигуранткой уголовного дела

ФТС: россиянка привезла из Китая золотые украшения на пять миллионов рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Россиянка стала фигуранткой уголовного дела из-за сотен золотых украшений с бриллиантами, которые она привезла из Китая. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС), материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

44-летнюю женщину остановили на «зеленом» коридоре в московском аэропорту Шереметьево. С помощью ручного металлодетектора служащие таможни обнаружили в поясной сумке у нее под курткой 325 ювелирных изделий. В их числе оказались серьги, цепочки, браслеты и драгоценные камни.

Экспертиза выявила, что украшения были изготовлены из золота 585 и 750 пробы, а неоправленные камни оказались бриллиантами. Общая стоимость драгоценностей составила пять миллионов рублей.

Материалы по теме:
Покровители Черкизона Полицейские годами отмазывали хозяев главного рынка России. И брали миллионы
Покровители ЧеркизонаПолицейские годами отмазывали хозяев главного рынка России. И брали миллионы
10 декабря 2018
Подпольная империя На этом рынке одевалась вся Россия. Здесь жили тысячи нелегалов и поднималась экономика
Подпольная империяНа этом рынке одевалась вся Россия. Здесь жили тысячи нелегалов и поднималась экономика
29 июня 2019

Пассажирка заявила, что привезла изделия в подарок знакомым, а с таможенными правилами была знакома лишь частично.

Ведомство возбудило уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее другая россиянка вернулась из отпуска в Таиланде с головой крокодила в багаже. Женщина купила ее в сувенирной лавке и не знала, что такие предметы нужно декларировать.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве вынесли приговор организатору подпольного игорного синдиката и его 13 сообщникам

      На Западе назвали срок окончания поставленной США помощи Украине

      Попавших в глиняную ловушку лошадей в российском регионе сняли на видео

      Осужденный в России организатор подпольного игорного синдиката объявлен в розыск

      Россельхознадзор ответил на обвинения в дискредитации белорусского сыра

      Российского депутата обвинили в попавшем на видео пьяном дебоше в подъезде

      Россиянка привезла из Китая золотые украшения и стала фигуранткой уголовного дела

      Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о наказании за травлю

      Оценены риски скорого госпереворота еще в одной стране

      В Абхазии назвали долю потребляемой майнерами электроэнергии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше