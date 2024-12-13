Россиянка привезла из Китая золотые украшения и стала фигуранткой уголовного дела

ФТС: россиянка привезла из Китая золотые украшения на пять миллионов рублей

Россиянка стала фигуранткой уголовного дела из-за сотен золотых украшений с бриллиантами, которые она привезла из Китая. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС), материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

44-летнюю женщину остановили на «зеленом» коридоре в московском аэропорту Шереметьево. С помощью ручного металлодетектора служащие таможни обнаружили в поясной сумке у нее под курткой 325 ювелирных изделий. В их числе оказались серьги, цепочки, браслеты и драгоценные камни.

Экспертиза выявила, что украшения были изготовлены из золота 585 и 750 пробы, а неоправленные камни оказались бриллиантами. Общая стоимость драгоценностей составила пять миллионов рублей.

Пассажирка заявила, что привезла изделия в подарок знакомым, а с таможенными правилами была знакома лишь частично.

Ведомство возбудило уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее другая россиянка вернулась из отпуска в Таиланде с головой крокодила в багаже. Женщина купила ее в сувенирной лавке и не знала, что такие предметы нужно декларировать.