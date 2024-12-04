Россиянка вернулась на родину из Таиланда с головой крокодила в багаже

Таможенники нашли в багаже вернувшейся с Пхукета россиянки голову крокодила

Российская туристка вернулась на родину с популярного тайского острова Пхукет с головой крокодила в багаже. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Новосибирские таможенники нашли высушенную часть рептилии с помощью рентгена, установленного в «зеленом» коридоре. Женщина пояснила, что купила ее в одной из тайских сувенирных лавок и не знала о необходимости декларирования.

Экспертиза подтвердила, что в багаже была настоящая голова крокодила, вид которого попадает по действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Таможенники возбудили два административных дела по статье о несоблюдении запретов и ограничений. Россиянке грозит штраф с возможной конфискацией товара.

Ранее летевшая в ОАЭ россиянка попыталась незаконно вывезти из страны пять когтей медведя и два рога лося. Женщину задержали при прохождении таможенного контроля.

