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11:36, 4 декабря 2024Путешествия

Россиянка вернулась на родину из Таиланда с головой крокодила в багаже

Таможенники нашли в багаже вернувшейся с Пхукета россиянки голову крокодила
Алина Черненко

Фото: Telegram-канал ФТС России | ProТаможню

Российская туристка вернулась на родину с популярного тайского острова Пхукет с головой крокодила в багаже. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Новосибирские таможенники нашли высушенную часть рептилии с помощью рентгена, установленного в «зеленом» коридоре. Женщина пояснила, что купила ее в одной из тайских сувенирных лавок и не знала о необходимости декларирования.

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Экспертиза подтвердила, что в багаже была настоящая голова крокодила, вид которого попадает по действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Таможенники возбудили два административных дела по статье о несоблюдении запретов и ограничений. Россиянке грозит штраф с возможной конфискацией товара.

Ранее летевшая в ОАЭ россиянка попыталась незаконно вывезти из страны пять когтей медведя и два рога лося. Женщину задержали при прохождении таможенного контроля.

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