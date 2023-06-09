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10:06, 9 июня 2023Путешествия

Летевшая в ОАЭ россиянка попыталась вывезти когти и рога животных и попалась

Таможенники в аэропорту Екатеринбурга задержали россиянку с рогами лося и когтями медведя

Фото: Уральское таможенное управление

Летевшая в ОАЭ россиянка попыталась незаконно вывезти из страны пять когтей медведя и два рога лося и попалась таможенникам в аэропорту Екатеринбурга, Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Отмечается, что женщина направлялась в Дубай и была задержана при прохождении таможенного контроля. Пассажирка выбрала «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих декларированию. При этом в ходе досмотра в ее багаже были обнаружены объекты дикой фауны.

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Разрешительных документов на перемещение дериватов у россиянки не оказалось. По ее словам, рога и когти животных ей передали знакомые. Данные изделия женщина якобы планировала использовать в интерьере. Нарушительница подчеркнула, что с таможенными правилами не знакома, декларацию не заполняла.

Инспекторы отправили находки на экспертизу, которая подтвердила, что исследуемые объекты — дериваты без маркировки и упаковки, полученные в результате охотничьего промысла.

Специалисты указали, что рога лося были подвергнуты первичной обработке и зачистке, так же как и когти. Последние, в свою очередь, могут принадлежать как гималайскому, так и бурому медведю. «В отношении екатеринбурженки возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ», — пояснили в ведомстве.

Ранее в апреле гражданка КНР попыталась вывезти из Санкт-Петербурга бивни мамонта и попалась таможенникам в аэропорту Пулково. Уточняется, что иностранка вылетала в китайский город Чэнду и была остановлена в «зеленом» коридоре.

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    Фариза Бацазова
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