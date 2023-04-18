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13:48, 18 апреля 2023Путешествия

Китаянка попыталась вывезти из России бивни мамонта и попалась на таможне

ФТС России: китаянка попыталась вывезти из Петербурга бивни мамонта и попалась в аэропорту

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Гражданка КНР попыталась вывезти из Санкт-Петербурга бивни мамонта и попалась таможенникам в аэропорту Пулково. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Уточняется, что иностранка вылетала в китайский город Чэнду и была остановлена в «зеленом» коридоре. Сотрудники таможни обнаружили в багаже у китаянки два подозрительных предмета, похожих на кости.

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«Женщина сообщила, что это молочные бивни мамонта, но разрешительных документов на их вывоз из России у нее не было», — говорится в сообщении. Длина каждого клыка составляла 38 сантиметров, а их общий вес превышал один килограмм.

Отмечается, что бивни были направлены на экспертизу для определения стоимости. По ее результатам будет принято решение о проведении административного или уголовного расследования.

Ранее в апреле россиянин попытался привезти в Москву из Африки 350 экзотических животных и попался сотрудникам таможни в столичном аэропорту Домодедово. Мужчина распределил их по контейнерам и спрятал в багаже.

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Фариза Бацазова
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