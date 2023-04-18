Китаянка попыталась вывезти из России бивни мамонта и попалась на таможне

ФТС России: китаянка попыталась вывезти из Петербурга бивни мамонта и попалась в аэропорту

Гражданка КНР попыталась вывезти из Санкт-Петербурга бивни мамонта и попалась таможенникам в аэропорту Пулково. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Уточняется, что иностранка вылетала в китайский город Чэнду и была остановлена в «зеленом» коридоре. Сотрудники таможни обнаружили в багаже у китаянки два подозрительных предмета, похожих на кости.

«Женщина сообщила, что это молочные бивни мамонта, но разрешительных документов на их вывоз из России у нее не было», — говорится в сообщении. Длина каждого клыка составляла 38 сантиметров, а их общий вес превышал один килограмм.

Отмечается, что бивни были направлены на экспертизу для определения стоимости. По ее результатам будет принято решение о проведении административного или уголовного расследования.

Ранее в апреле россиянин попытался привезти в Москву из Африки 350 экзотических животных и попался сотрудникам таможни в столичном аэропорту Домодедово. Мужчина распределил их по контейнерам и спрятал в багаже.