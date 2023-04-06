Россиянин привез из Африки 350 экзотических животных и попался в аэропорту

Россиянин привез в Москву из ЮАР 350 редких животных и попался таможенникам в Домодедово

Россиянин попытался привезти в Москву из Африки 350 экзотических животных и попался таможенникам в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе таможни столичной авиагавани.

Уточняется, что сотрудники таможни обнаружили в рюкзаке 14 карликовых хамелеонов, пять пантеровых жаб, африканскую длиннохвостую ящерицу и большое количество насекомых, в частности, рогатого жука, марципановых тараканов и гигантских многоножек. Мужчина распределил редких животных по контейнерам и спрятал в багаже.

Отмечается, что часть из них погибла из-за резкой смены температурного режима и неправильной транспортировки. По словам задержанного, всех животных он собрал в ЮАР и решил держать в домашнем террариуме. Однако таможенники выяснили, что россиянин давно торгует редкими особями в соцсетях. Общая стоимость незаконно привезенных им представителей фауны составила 200 тысяч рублей.

Сотрудники таможни отобрали животных и передали их ветеринарам. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

Ранее в марте супружеская пара из России попыталась незаконно ввезти из Дубая дорогостоящие украшения и была задержана таможенниками в Домодедово. Те обнаружили у прибывших из ОАЭ россиян незадекларированный комплект украшений ювелирного дома Van Cleef & Arpels стоимостью три миллиона рублей.