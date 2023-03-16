Россияне попытались ввезти из ОАЭ украшения на три миллиона рублей и попались

В Домодедово задержали россиян с незадекларированными украшениями на три миллиона рублей

Супружеская пара из России, прилетевшая в Москву из Дубая, попыталась незаконно ввезти в страну дорогостоящие украшения и была задержана сотрудниками таможенной службы аэропорта Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба таможни московской авиагавани.

Отмечается, что специалисты обнаружили у прибывших из ОАЭ россиян незадекларированный комплект украшений ювелирного дома Van Cleef & Arpels стоимостью три миллиона рублей. Нарушители попались во время прохождения «зеленого» коридора.

«В ходе досмотра в рюкзаке мужчины инспекторы обнаружили одну пару дорогостоящих серег, а в сумке женщины — четыре пустых мешочка от ювелирных изделий, — говорится в материале. — Найти недостающие украшения удалось с помощью металлодетектора».

Сотрудники таможни выяснили, что туристка намотала браслет и колье на щиколотку, прикрыв их высоким носком. Ювелирный комплект дополняло кольцо, о котором россиянка в итоге сообщила самостоятельно. В случае декларирования товаров сумма таможенных платежей составила бы около 450 тысяч рублей.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела против россиян по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).

Ранее, в феврале, сотрудники таможни в Домодедово обнаружили у направляющейся в ОАЭ пассажирки янтарь на четыре миллиона рублей. Туристка попалась во время прохода через «зеленый» коридор. Таможенники выяснили, что это была коммерческая партия, не предназначенная для личного пользования.