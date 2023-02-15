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16:03, 15 февраля 2023Путешествия

Россиянка попыталась вывезти в ОАЭ янтарь на четыре миллиона рублей и попалась

В Домодедово таможенники задержали россиянку, пытавшуюся уехать в ОАЭ с пакетами янтаря

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В московском аэропорту Домодедово таможенники нашли у пассажирки, направлявшейся в ОАЭ, янтарь на четыре миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Уточняется, что туристка попалась во время прохода через «зеленый» коридор. В ее чемодане обнаружили шесть пакетов, наполненных расфасованными бусинами золотистого цвета. Таможенники подчеркнули, что это была коммерческая партия, не предназначенная для личного пользования.

Также стало известно, что задержанная россиянка действовала не одна. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» УК РФ.

Ранее в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге таможенники нашли у пассажира, вылетавшего в Ташкент, позолоченный автомат Калашникова стоимостью 500 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что это списанное оружие, которое было декорировано златоустовскими мастерами. Он вез АК в подарок давнему другу.

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Зарина Дзагоева
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