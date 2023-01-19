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11:53, 19 января 2023Силовые структуры

Позолоченный автомат Калашникова за полмиллиона рублей изъяли у россиянина

В аэропорту Екатеринбурга таможня нашла у пассажира позолоченный автомат Калашникова

Фото: ФТС

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга таможенники нашли у пассажира, вылетающего в Ташкент, позолоченный автомат Калашникова стоимостью 500 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Гражданин России пытался пронести через «зеленый» коридор подарочный кейс с оружием. Мужчина пояснил, что это списанное оружие, которое было декорировано златоустовскими мастерами. Он вез АК в подарок давнему другу.

Изъятый автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62 миллиметра изготовлен в 1974 году. Узор на драгметалле украшает ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин, а при изготовлении приклада и цевья использовались ценные породы дерева. На нижней части ствола есть просверленные отверстия. Стоимость АК оценивается примерно в полмиллиона рублей.

Автомат передан экспертам, которые установят, может ли автомат трансформироваться в боевое состояние.

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Любовь Ширижик
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