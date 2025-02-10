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14:02, 10 февраля 2025Силовые структуры

Россыпь изъятых российской полицией бриллиантов попала на видео

ФСБ показала видео с задержанием иностранцев, незаконно продававших бриллиантами
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала незаконно продававших бриллианты на российской выставке иностранцев

ФСБ совместно с коллегами из подразделения экономической безопасности МВД России показали видео с задержанием троих иностранных граждан, которые незаконно продавали бриллианты на ювелирной выставке в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру » поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На видео показано, как правоохранители подходят к павильону, кладут подозреваемых на пол и надевают им наручники. Кроме того, на кадрах запечатлены драгоценные камни, пачки денег, документы и сертификаты.

Ранее сообщалось, что незаконная сделка по продаже драгоценных камней была заключена в павильоне «Настоящие бриллианты». Там реализовали бриллианты общей стоимостью не менее 6 миллионов рублей за 5,5 миллиона рублей. Злоумышленники были задержаны с поличным — ими оказались двое граждан Армении и их соотечественник, получивший гражданство России в 2018 году. У них правоохранители изъяли 456 бриллиантов, технику, а также наличные — 741 тысячу рублей и почти 15,2 тысячи долларов США.

Возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РФ(«Незаконный оборот драгоценных камней в крупном размере»).

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