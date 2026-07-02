Россиянин развращал несовершеннолетних девочек и распространял видео с ними

В Москве осудят мужчину за развращение несовершеннолетних

В Москве осудят мужчину за развращение несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он обвиняется по статьям 133 («Понуждение к действиям сексуального характера, путем шантажа»), 135 («Развратные действия»), 242.1 («Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ.

По данным следствия, в период с октября по декабрь 2025 года обвиняемый, используя социальную сеть, вступил в переписку с 16-летней девочкой. В процессе общения он получил от нее видео порнографического содержания. После этого он начал принуждать потерпевшую к действиям сексуального характера, угрожая распространить сведения, порочащие ее честь и достоинство. Когда потерпевшая заявила о своем желании прекратить общение, обвиняемый распространил видеоматериалы, отправив их также старшей сестре потерпевшей, которая затем обратилась в правоохранительные органы.



В рамках расследования уголовного дела выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности фигуранта. Установлено, что с октября 2025 по январь 2026 года он совершил аналогичные противоправные действия в отношении еще трех несовершеннолетних.



Следователи СК допросили свидетелей. Также были проведены 15 судебных экспертиз и выполнены другие следственные действия, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают фигуранта в инкриминированных преступлениях. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин совратил 16 девочек и снимал с ними видео.