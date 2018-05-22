Российский бизнес перезагрузят

Правительство займется перезагрузкой поддержки малого и среднего бизнеса для исполнения нового майского указа президента Владимира Путина. Об этом во вторник, 22 мая, сообщает РБК.

Минэкономразвития предлагает снизить нормы резервирования банков по кредитам небольшим компаниям, расширить список банков, участвующих в программе льготного кредитования, ввести образовательные программы для фермеров, обеспечить для предпринимателей работу службы «одного окна».

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«Перезагрузка мер поддержки не будет означать замену действующих ранее механизмов, речь идет об "обновлении" с учетом запросов бизнеса», — сказал в беседе с агентством неназванный федеральный чиновник. По его словам, бизнес волнуют не только проблемы, план по которым подготовило Минэкономразвития, но и, например, качество инфраструктуры.

Минэкономразвития также намерено создать Центр поддержки фермерского бизнеса. В министерстве считают, что хотя контрсанкции стимулируют «огромный внутренний спрос», развитию фермерства мешают проблемы с доступом к финансированию, сложная система предоставления господдержки, отсутствие квалифицированных кадров и сложные механизмы продажи своей продукции.

В некоторых регионах центры поддержки фермерства уже существуют, в других их нужно создать — все они должны быть приведены к единому стандарту и исключить дублирующие функции, указывают в Минэкономразвития.

Владимир Путин 7 мая подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Документом определяются основные ориентиры развития страны, в первую очередь в социально-экономической сфере. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, новый майский указ обойдется бюджету в восемь триллионов рублей.

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