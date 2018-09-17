На пенсии россиян решили направить наворованное

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, согласно которому средства, изъятые у коррупционеров, будут направлять в Пенсионный фонд России. Об этом сообщается на думском сайте.

Комитет предлагает рассмотреть законопроект на пленарном заседании Госдумы в первом чтении уже 20 сентября. Помимо обращения в пользу ПФР изъятых у коррупционеров средств, авторы документа предложили пополнять бюджет Пенсионного фонда за счет средств, полученных в результате продажи имущества коррупционеров.

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«Предлагается расширить с 1 января 2019 года перечень доходов, зачисляемых в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 Бюджетного кодекса РФ в бюджет Пенсионного фонда РФ, новым источником — средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Вырученные таким образом деньги будут направлены на выплаты страховых пенсий гражданам. Глава комитета Андрей Макаров отметил, что документ поддержан правительством России.

Первым с идеей изымать деньги коррупционеров в пользу граждан выступил президент России Владимир Путин. В начале сентября глава государства поддержал инициативу «Единой России», которая предполагала подобный источник средств для ПФР.

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