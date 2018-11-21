Названа доля живущих в бедности россиян

В России 22 процента населения живет в бедности и может позволить себе только минимальный набор базовых продуктов. Об этом говорится в исследовании потребительского благополучия россиян РАНХиГС, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Как заявил РБК старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов, люди, находящиеся в зоне бедности, зачастую вынуждены выбирать — купить минимальный набор самых простых продуктов (картофель, морковь, хлеб) или купить самые дешевые, но необходимые лекарства.

В зоне потребительского риска оказались 35,6 процента россиян — они могут себе позволить нормально питаться и покупать повседневную одежду. В то же время они сталкиваются с трудностями при приобретении товаров длительного пользования — мебели или техники. Перспектив улучшить свое материальное положение у людей, оказавшихся в этой зоне, зачастую нет.

В зоне потребительского комфорта находятся только 28,3 процента граждан, которые могут позволить себе товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в ближайшем будущем.

Оставшиеся 14 процентов попали в зону возможных изменений — это самая нестабильная группа, ее представители затруднились оценить свои потребительские возможности в следующем году.

По итогам 2017 года доля россиян, живущих за чертой бедности, составила 13,2 процента, или 19,3 миллиона человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!