Зеленский встретится с Трампом в Давосе

Axios: Зеленский завтра встретится с Трампом в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский встретится завтра в Давосе с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание Axios в среду, 21 января.

Издание отмечает, что встреча президентов запланирована на четверг около полудня.

Она должна пройти, как указывает Axios, до того, как спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву.

Ранее Зеленский заявлял об отмене поездки на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос. По его словам, «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось там подписать, еще не согласованы до конца.