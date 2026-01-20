«Я обеспокоен любым расфокусом». Зеленский недоволен вниманием мира к Гренландии, но не будет отправлять туда ВСУ

Зеленский призвал США услышать позицию Европы на фоне ситуации с Гренландией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает территориальную целостность Дании. Таким образом глава государства высказался о ситуации с Гренландией.

Украинский лидер выразил надежду, что правительство США «услышит Европу в формате дипломатии» и воздержится от каких-либо угроз. Зеленский отметил, что Украина не будет посылать войска в Гренландию, даже если Дания обратится к Киеву с такой просьбой. По его словам, республике самой необходимы бойцы на фронте, где наблюдается дефицит личного состава.

В то же время он добавил, что обеспокоен «любым расфокусом внимания от Украины» и переключением его на ситуацию с Гренландией. «То есть у нас полномасштабная война. И у нас есть конкретный агрессор», — заявил Зеленский.

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Украина и Дания в 2024 году подписали соглашение о безопасности, напоминает «Страна.ua». Но оно не подразумевает отправки войск: со стороны Украины в документе прописаны обязательства по продолжению реформ в сфере госуправления и борьбы с коррупцией.

Зеленский подтвердил отмену поездки в Давос

Также Зеленский подтвердил отмену поездки на 56-й Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарский Давос. По его словам, «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось подписать, еще не согласованы до конца.

Однако президент допустил, что поездка на ВЭФ все же может состояться. Это произойдет, если будут готовы документы для подписания или будут приняты решения по средствам противовоздушной обороны или помощи в восстановлении энергетики.

Фото: Petros Karadjias / Reuters

В свою очередь, Axios сообщил, что конфликт вокруг Гренландии сорвал планы по подписанию «Соглашения о процветании» между США и Украиной на ВЭФ.

Журналисты также отметили, что президент США Дональд Трамп все еще планирует встретиться с Зеленским и несколькими европейскими лидерами, однако, по словам неназванного американского чиновника, ожидать прорывов после этих встреч не стоит.

Собеседники издания The Wall Street Journal также сообщили, что чиновники в Европе обеспокоены, что президент США может пригрозить полностью отказаться от поддержки Украины, чтобы оказать давление на европейцев по вопросу Гренландии.

ВЭФ начал работу в швейцарском Давосе 19 января. Он должен был закрепить новые гарантии безопасности Украине, выработав единую позицию США и Европы. Однако по данным газеты Financial Times, из-за напряженности вокруг вопроса о статусе Гренландии форум может стать ареной для столкновения Трампа со странами Европы.